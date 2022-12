Nasconde 20mila euro di buoni postali nel caminetto, la moglie accende il fuoco e brucia tutto

Pensava fosse il posto più sicuro ma si è rivelato non solo violabile ma anche letale per il prezioso bottino che aveva occultato. Così 20mila euro di buoni postali sono andati letteralmente in fumo perché lui li aveva nascosti nel caminetto, ma la moglie non lo sapeva. E ovviamente la donna il caminetto ha deciso di accenderlo, bruciando tutti i 20mila euro. A raccontare la disavventura di Natale di un romano è Il Messaggero, che ha intervistato l’uomo.

A fuoco i risparmi di una vita

“Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire”, ha detto l’uomo che abita a Monteverde. “Pensavo fosse un luogo sicuro – racconta – dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare”. Ma la moglie come ogni Natale ha pensato di accendere il camino. Non poteva sapere che avrebbe incendiato anche i risparmi di una vita. “Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo”, stavolta la moglie è stata più rapida. Ora l’uomo sta cercando di capire come recuperare il danno. “Ho contattato mio fratello che lavora alle Poste e mi ha detto che si possono recuperare”, spiega l’uomo che ha già attivato le procedure per riparare al falò delle vanità.

