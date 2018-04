LECCE – Scontri tra polizia e attivisti No Tap in Puglia nella notte: due agenti lievemente feriti e un attivista, Saverio Pellegrino, arrestato.

Gli scontri sono avvenuti sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi che costruiscono il Tap (Trans-Adriatic Pipeline, ovvero il Gasdotto Trans-Adriatico) percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. I manifestanti avevano organizzato un blocco e la polizia li ha dovuti sgomberare.

Un gruppo di circa una ventina di attivisti ha tentato prima di fermare il transito dei camion erigendo un muretto sulla strada con dei blocchi di tufo, poi bruciando un cassonetto dell’immondizia. Subito dopo si è verificata una sassaiola contro agenti dei reparti mobili intervenuti per far sfollare i manifestanti.

Due poliziotti si sono fatti repertare perché colpiti dalle pietre. La strada è stata sgomberata e i camion sono tutti passati per scaricare il materiale trasportato al cantiere di San Basilio.

Per i tafferugli è stato arrestato un attivista del movimento No Tap colto in flagranza mentre incendiava un cassonetto di rifiuti. Si chiama Saverio Pellegrino, di 52 anni, di Andrano (Lecce), già destinatario di un foglio di via emesso dal Questore di Lecce con divieto di ritorno a Melendugno. Deve rispondere di incendio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Anche due giorni fa, sempre di notte, la stessa strada di accesso al cantiere del gasdotto Tap era stata ostruita con pietre, massi e altri ostacoli. In quel caso sono stati gli stessi operai a liberare la strada con le ruspe, per poi riprendere i lavori.