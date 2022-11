Non ha fatto il vaccino anti Covid, multata una donna sarda di 100 anni

Ha compiuto 100 anni il 2 giugno scorso e trascorre la sua vita tranquilla in una casa di campagna, a Castiadas (nel sud Sardegna) senza mai uscire se non nel giardino. Ma non ha fatto il vaccino anti Covid, e per questo è stata multata di 100 euro. La storia della signora è raccontata da L’Unione Sarda. Tramite il figlio, che ha già presentato ricorso. Quando il postino ha bussato alla porta della sua casa la centenaria ha pensato alla nuova tessera sanitaria, che stava aspettando. Invece, dentro la busta dell’Agenzia delle Entrate c’era scritto “Avvio del procedimento sanzionatorio per inosservanza dell’obbligo vaccinale“.

La centenaria e il vaccino anti Covid

“Ma cosa pretendono da me? Donna di cento anni. Non saranno mica matti?”, ha detto l’anziana al figlio che le ha letto la lettera. Le spiega che purtroppo quella multa è vera. “Mia madre ha sempre rispettato tutte le regole in vita sua – spiega il figlio – stiamo parlando di una centenaria che dal 2018 non esce da casa. Abbiamo ritenuto opportuno non sottoporla alla trafila del vaccino, proprio perché, a parte l’età che ha raggiunto, vive in aperta campagna senza entrare in contatto con nessuno se non con noi figli e la badante”.

La storia della donna

Nella borgata la donna si è trasferita nel 1956 assieme al marito, morto nel 2019 a 98 anni. “Oltre a non aver mai ricevuto una multa in tutta la sua vita – ricorda ancora il figlio – è sempre stata pignola e precisa. Ancora oggi si ricorda l’importo dell’ultima bolletta della corrente e la scadenza della prossima”. Il reclamo è già stato inoltrato al servizio vaccini dell’Asl di Cagliari. “In riferimento al vostro procedimento sanzionatorio per il mancato vaccino – riporta sempre l’Unione Sarda – dichiaro, vista la mia veneranda età, di non essere al corrente delle normative vigenti riguardo al Covid e di essere sempre in casa dal 2018. Pertanto aggiungo di non aver mai preso il Covid e di non averlo contagiato. Fiduciosa in una risposta positiva, porgo i saluti”.

