Papa Francesco dimesso dal Gemelli di Roma, era ricoverato dal 4 luglio per intervento al colon

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio.

Il Papa è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, in modo specifico “del sigma“. Non un intervento particolarmente problematico, se non, comunque, per l’età del Papa: 84 anni.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: è la prima volta da quando è pontefice

E’ il primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da Papa Francesco. Ed è anche la prima operazione chirurgica dopo quella subita a 21 anni a Buenos Aires per l’asportazione di un lobo del polmone destro. A parte quella in gran segreto di un paio d’anni fa, alla Clinica Pio XI di Roma, per una cataratta.

Papa Francesco ha voluto aspettare l’inizio di luglio, mese in cui come ogni anno riduce gli impegni e interrompe le udienze, per affrontare questo suo nuovo problema di salute, di cui finora in pochi erano al corrente.

Come il Papa ha scoperto di avere problemi al colon

A quanto si è potuto apprendere, è stato il suo nuovo medico personale, Roberto Bernabei, noto nome della Gerontologia italiana e ordinario di Medicina Interna e Geriatria proprio alla Cattolica, a focalizzare subito dopo la sua nomina, alla fine dello scorso febbraio, che il Papa aveva problemi al colon.

Si è arrivati così, passati alcuni mesi, alla decisione di programmare l’intervento chirurgico.