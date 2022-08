Po, il livello del fiume cresce per effetto del maltempo: e a Castelmaggiore sparisce la grande isola sabbiosa

Po, il livello del fiume cresce per effetto del maltempo. E e a Castelmaggiore in provincia di Cremona sparisce la grande isola sabbiosa su cui si erano allenate delle atlete di sand volley per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema.

di redazione Blitz

Pubblicato il 19 Agosto 2022 - 16:04