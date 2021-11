Poliziotto muore in aereo colpito da infarto, era su volo in partenza da Fiumicino per Cagliari (foto ANSA)

Domenico Tiberi, poliziotto 47enne, è morto mentre si trovava a bordo di un aereo. E’ accaduto domenica 14 novembre sul volo Volotea in partenza da Fiumicino e diretto a Cagliari.

Il volo Volotea era in fase di decollo da Fiumicino, diretto a Cagliari, quando ha fatto rientro al parcheggio e richiesto l’intervento del personale medico in seguito al malore occorso al passeggero. Purtroppo per Tiberi, colpito da arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare.

Tiberi, in servizio presso il XIII Reparto Mobile di Cagliari, si trovava a bordo di un aereo quando improvvisamente si è sentito male. A bordo c’erano anche due medici, tra i quali un cardiologo, e un infermiere, che sono prontamente intervenuti cercando per circa 40 minuti di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma del poliziotto, che lascia la moglie e due figli, è stata affidata all’Autorità Giudiziaria e trasportata presso l’obitorio del Verano.