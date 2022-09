Renato Zero e le urla davanti all’hotel del quartier generale della Meloni: “E’ un regime questo”

“Manco più in albergo se va. E’ un regime questo”. Questo lo sfogo di Renato Zero – tutto ripreso in un video già diventato virale in rete – mentre rientrava la notte scorsa all’hotel Parco dei Principi, lo stesso dove era allestito il quartier generale di Fratelli d’Italia e dove Giorgia Meloni ha tenuto il discorso dopo il successo alle elezioni politiche.

Il concerto

Il cantante stava rientrando dal suo concerto al Circo Massimo. A infastidire il cantante la difficoltà a raggiungere l’hotel e a scendere dall’auto che lo aveva portato alla struttura. Renato Zero e le urla davanti all’hotel del quartier generale della Meloni.

Renato Zero, intervistato dal Corriere, si era dichiarato ben consapevole di come i suoi concerti coincidessero a date con le elezioni “ma anche io sono stato votato in queste serate, da romano mi hanno detto sì”, aveva scherzato Zero “anche se la coincidenza non mi ha toccato assolutamente”.