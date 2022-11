Ristoranti, se prenoti e non vai (senza avvisare) ti levano i soldi dalla carta di credito

Capita a tutti un imprevisto che può far saltare la prenotazione al ristorante per una cena. E così, in questo momento di crisi, dovuta soprattutto al caro bollette e all’aumento dei costi del cibo, i ristoratori faranno tipo gli alberghi dove, se non si disdice in tempo, si applica una sanzione. Tutto questo perché al momento di prenotare verrà richiesto il numero della carta di credito. Cifre che variano dai 20 euro ai 250 dei ristoranti stellati.

Ristoranti, a Roma se non ti presenti scatta la penale

A dare una panoramica dell’attuale situazione dei ristoranti a Roma è La Repubblica. A spingere i ristoratori a una scelta simile è soprattutto il contrasto al cliente che alla fine non si presenta, con il conseguente rischio di non poter rimpiazzare la prenotazione e di dover buttare il cibo. Poi l’aumento dei costi delle bollette ha fatto il resto.

C’è chi tra i ristoranti che richiede “il pagamento di una caparra di 10 euro per ogni persona prenotata“. Quei soldi verranno scalati “dal conto il giorno della prenotazione”. Oppure saranno prelevati se si disdice troppo tardi o se non ci si presenta. In un altro ristorante la cancellazione è consentita fino a 12 ore prima dell’orario previsto, altrimenti “il ristorante si riserva il diritto di detrarre una penale di 20 euro per ospite”. Lo stesso accade anche se si arriva con oltre 15 minuti di ritardo.

Fino a 250 euro a testa

Tutto questo riguarda in particolare i ristoranti stellati dove una “buca” si trasforma in un mancato incasso di centinaia di euro e a uno spreco di materia prima. In questi la prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito fino a 48 ore prima. Se non ci si presenta scatta la penale: 75 euro a persona. Se si sale di livello la multa può arrivare fino a 250 euro a testa.

