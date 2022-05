Roma, arrivano le reti anti cinghiali. L’assessore all’Ambiente: “Attenzione anche ai rifiuti”

A Roma arrivano le reti anti cinghiali. Questa la soluzione individuata da uno speciale tavolo varato dal Comune di Roma che cerca così contenere la presenza di questi animali in alcuni quartieri nord della capitale.

Le parole dell’assessore all’Ambiente

“Abbiamo attivato da mesi un Tavolo Tecnico che ha individuato nel contenimento attraverso speciali recinzioni la misura più efficace per evitare l’accesso degli ungulati nelle zone abitate – spiega l’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi -. Si è concluso un primo progetto pilota di mappatura del Municipio XIV, in ultimazione anche nel XV, che ha portato all’individuazione di tutti i varchi e dei corridoi che gli animali utilizzano e quindi delle aree più idonee per la costruzione di recinzioni di contenimento e di chiusura dei possibili accessi. Inoltre, le mappature sono molto utili per gli interventi mirati di AMA sulla pulizia delle postazioni dei cassonetti vicine alle zone di passaggio dei cinghiali e per il loro eventuale riposizionamento”.

“È quindi iniziato il posizionamento di speciali reti Keller – ha spiegato – installate anche in profondità nel terreno. La chiusura dei varchi consente di evitare misure che non siamo favorevoli ad adottare, a cominciare dagli interventi di teleanestesia, e di limitare le eventuali operazioni di cattura attraverso il posizionamento di gabbie per poter riportare gli ungulati nelle riserve”.

La campagna di informazione

“L’assessorato, inoltre, sta predisponendo una campagna di informazione per la cittadinanza sui comportamenti da adottare in caso di avvistamento di cinghiali, sulle modalità di segnalazione e sulle buone pratiche di prevenzione quali non abbandonare rifiuti o alimenti vicino ai cassonetti, non disturbarli, tenere a distanza i cani, lasciare sempre una via di fuga e non dare loro cibo, come peraltro vietato per legge”.