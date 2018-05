ROMA – Il piccolo Davide non ce l’ha fatta. Ha lottato per cinque giorni ricoverato in condizioni gravi al policlinico Gemelli di Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Oggi, mercoledì 16 maggio, il suo cuoricino ha smesso di battere.

La sera del 10 maggio scorso il bimbo di 4 anni è stato soffocato da un boccone, un pezzetto di wurstel finito di traverso: non respirava più quando il papà e il nonno, in una corsa disperata, sono arrivati nella sede della Croce blu di Guidonia, dove è stato rianimato per venti minuti e trasportato in eliambulanza in condizioni gravissime al policlinico Gemelli.