Roma, ragazzo di 19 anni investito da un treno della metro B a Piazza Bologna

Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un treno della metro B a Roma, nella stazione di Piazza Bologna. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di oggi, mercoledì 2 novembre. A dare l’allarme è stato il macchinista del treno che ha cercato di arrestare la marcia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.

Investito dalla metro a Roma: 19enne in pericolo di vita

I pompieri hanno lavorato per sollevare il treno ed estrarre la persona rimasta incastrata sotto al mezzo. Il giovane è stato soccorso e portato in codice rosso all’Umberto I in gravi condizioni. È in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire anche se dalle prime informazioni si tratterebbe di un tentato suicidio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Parioli che non escludono nessuna pista.

