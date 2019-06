ROMA – Paura nella notte a Roma, in via Vetulonia, nel quartiere Appio Latino. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di diverse segnalazioni in un palazzo, lo stesso in cui è nato e cresciuto Francesco Totti. Diversi condomini lamentavano la presenza di una misteriosa sostanza tossica che procurava bruciore agli occhi e alle vie respiratorie.

Sul posto diverse ambulanze dell’Ares 118 che, per precauzione, hanno evacuato l’edificio al civico 18. Nessuna delle persone soccorse è risultata grave. Solo una bimba, appena nata, è stata accompagnata per precauzione con i genitori all’ospedale San Giovanni. Le sue condizioni non desterebbero però preoccupazione I pompieri hanno effettuato a lungo rilevazioni dell’aria e dell’ambiente per cercare di individuare la causa e l’origine della misteriosa sostanza. Sono stati ispezionati anche gli appartamenti, i locali cantina, i garage e la terrazza condominiale.

I vigili del fuoco, che indossavano tute isolanti, sono intervenuti anche con il mezzo Nbcr (nucleare-batteriologico-chimico-radioattivo) in grado di rilevare sostanze tossiche e analizzarle. I pompieri hanno indossato le tute isolanti. Secondo quanto riportato dal Corriere i condomini potrebbero rientrare a breve nei loro appartamenti, appena terminati gli accertamenti. (Fonte: Corriere)