REGGIO CALABRIA – Un morto e due feriti a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, dove sabato sera sono stati esplosi diversi colpi di fucile contro i migranti. La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, si chiamava Sacko Soumayla. Stranieri anche i due feriti, che si trovavano in sua compagnia.

Il fatto è accaduto in località Ex Fornace dove i tre si trovavano, verosimilmente secondo la Prefettura di Reggio Calabria, per compiere un furto. Non è escluso che stessero provando a recuperare materiali da utilizzare nella tendopoli di San Ferdinando dove vivevano. Si tratta del maxi accampamento vicino Rosarno dove vivono numerosi migranti impiegati nelle piantagioni della Piana di Gioia Tauro.

Il cittadino del Mali è stata soccorso dal 118 e trasportato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Reggio Calabria, ma non ce l’ha fatta. Sull’episodio hanno avviato indagini i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Secondo gli investigatori l’omicidio potrebbe essere legato ad una vedetta per un furto che la vittima stava compiendo insieme ad alcuni complici. In Procura si sono tenute riunioni nella notte per fare il punto sulle indagini e altre sono in programma in giornata.