BELLUNO – Un vasto incendio si è divampato intorno alle 20 del 21 gennaio nella frazione Piaia nel comune di San Tomaso Agordino, nel territorio di Belluno. Diverse case e fienili sono stati avvolti dalle fiamme e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 14 mezzi. Al momento non vi sono notizie di feriti, né di intossicati.

Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno portato allo svilupparsi delle fiamme. Il rogo in particolare ha interessato 4 case e due fienili, ma rischia di espandersi anche se i vigili del fuoco con circa 30 uomini e oltre una dozzina di mezzi lavorano per contenere l’incendio. Né persone, né animali sarebbero rimasti feriti nel paesino inghiottito dal fuoco.