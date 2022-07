Sanremo, resta bloccata al bancomat e chiama i vigili. Per uscire bastava premere il bottone

A Sanremo una donna è rimasta bloccata dentro lo spazio della banca dedicato al bancomat. La donna, spaventata, non riuscendo più a uscire ha anche chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Quando sono arrivati sul posto i vigili si sono poi accorti che per aprire la porta sarebbe bastato… premere il pulsante. Tutto è avvenuto in via Escoffier, a Sanremo.

La donna però, evidentemente agitata e in ansia, non si è accorta del pulsante e per qualche minuto deve aver vissuto dei veri e propri momenti di panico.

L’intervento dei carabinieri

Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno risposto alla richiesta di aiuto di una donna che non riusciva a uscire dallo sportello bancomat. All’arrivo dei soccorsi, però, subito il personale si è reso conto dell’equivoco. Tutto bene quel che finisce bene.