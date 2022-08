Segue la moglie con il Gps e la trova con l’amante: il marito lo accoltella 9 volte, arrestato per tentato omicidio (foto Ansa)

Ha accoltellato l’amante della moglie che ora è ricoverato in gravissime condizioni dopo aver ricevuto nove coltellate tra viso, addome e torace. Per questa ragione un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Accoltella l’amante della moglie, arrestato per tentato omicidio

La vittima è un uomo di quarant’anni residente a La Storta, quartiere alla periferia nord di Roma. Ora è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Casilino. L’aggressore, il 35enne L. B., è stato invece arrestato dagli agenti del commissariato Flaminio: al momento è piantonato in ospedale, dove è ricoverato per le ferite riportate nella colluttazione.

L’aggressore ha seguito la moglie dopo aver nascosto un Gps nella macchina

La coppia era separata in casa dallo scorso dicembre. L. B. non accettava la situazione e sospettava da tempo che la moglie avesse una relazione. Ha così deciso di istallare di nascosto un Gps nella macchina in modo da poter seguire i suoi movimenti. E così sabato 6 agosto ha scoperto che la donna si trovava nell’abitazione del 40enne.

L. B. si è presentato sul posto armato di coltello. Dopo aver suonato alla porta si è fatto aprire ed ha aggredito l’amante della moglie gettandolo a terra prima di accoltellarlo. Le urla della donna hanno attirato i vicini che hanno dato l‘allarme. Uno di loro si è gettato sull’aggressore con un ombrello salvando in questo modo la vita al 40enne.

L. B. a questo punto è scappato prima che arrivassero le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la Polizia e i soccorritori del 118. La vittima è stata portata all’ospedale e sottoposta ad un delicato intervento e poi ad una rianimazione. Ora versa in gravissime condizioni. L. B. è stato trovato poco dopo, con le mani ferite e sporco di sangue. E’ stato accompagnato in ospedale e piantonato. Una volta dimesso verrà arrestato per tentato omicidio.