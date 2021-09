Sindaco No Vax e No Green Pass si fa mettere ufficio all’aperto pur di non vaccinarsi FOTO ANSA

Da oggi il sindaco No Vax di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, ha un nuovo ufficio destinato all’attività comunale. Si tratta di un gazebo all’aria aperta allestito a lato del municipio. Il primo cittadino, di professione medico e vicino ai No Vax, non è vaccinato e non intende sottoporsi al tampone ogni due giorni per entrare nella sede municipale.

Il sindaco No Vax e l’ufficio all’aperto

Pur di non avere il Green Pass e quindi di vaccinarsi, come riporta il Gazzettino, si è fatto costruire un ufficio alternativo. Il sindaco, non nuovo ad iniziative fuori dalle righe, da un anno e mezzo parla di “dittatura sanitaria” e si è scontrato con l’Azienda sanitaria e l’Ordine dei medici che l’hanno richiamato diverse volte. In barba alla stagione fredda in arrivo, il sindaco è pronto a tutto pur di non fare tamponi e vaccino.

Ma dice di non essere un No Vax

Come spesso accade in questi casi c’è chi non si vuole vaccinare ma non vuole passare per un No Vax. “Non sono un No Vax – chiarisce il sindaco – ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile. Io non mi sono vaccinato – puntualizza – ma non dico ai miei pazienti di non farlo, anzi la faccio a chi me lo chiede”.