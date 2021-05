La madre della studentessa 23enne di Massa vaccinata per errore con 4 dosi racconta che la figlia continua a bere molto durante la giornata (fino a 7 litri) ma resta comunque disidratata:

Intervistata dalla Nazione, la donna, avvocato, spiega che la figlia, Virginia, dopo aver bevuto 4 litri di acqua aveva le labbra secche e continuava ad avere sete.

Studentessa vaccinata con 4 dosi, parla la madre: “Beve 7 litri d’acqua al giorno ma resta comunque disidratata”. Accertamenti in corso

E ora la famiglia della ragazza ha deciso di procedere con gli accertamenti, a partire dai test della glicemia. Il medico di famiglia – ha raccontato la donna- si è messo in contatto con l’Istituto Mario Negri di Milano e del caso hanno interessato anche una immunologa dell’Università di Pisa. Per la giovane anche un sostegno psicologico.

Virginia racconta la sua storia

Al Corriere della Sera Virginia ha raccontato la sua storia: “Mi sono prenotata per il vaccino perché frequento una stage medico e sono andata tranquillamente all’appuntamento. Non mi sono accorta di niente. Ma appena inoculata la dose, anzi le dosi, ho capito che c’era qualcosa di strano. L’infermiera era agitata, molto spaventata. Ha parlato con il medico. Entrambi mi hanno chiesto di uscire un momento. Poi mi hanno spiegato tutto e mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato in osservazione per 24 ore”.