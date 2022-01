Terremoto Calabria, magnitudo 4.3 e epicentro nel mar Tirreno a 10 km dalla costa

E’ stato localizzato nel Mare Tirreno, ad una distanza di dieci chilometri dalla costa, l’epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata stamattina in Calabria. Lo riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa, avvertita in particolare dalla popolazione del vibonese, si è verificata ad una profondità di dieci chilometri. Il terremoto. comunque, è stato sentito in tutti i centri della fascia tirrenica compresi tra la Piana di Gioia Tauro e Scalea, in provincia di Cosenza.

Le parole del governatore della Calabria

“Dopo la forte scossa di questa mattina, il Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, guidato da Fortunato Varone, si è subito attivato per una rapida ricognizione nei comuni più vicini all’epicentro. Gli uffici della Regione stanno contattando tutti i sindaci e le autorità locali e al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo”. Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Verifiche nelle prossime ore

“Il terremoto, ovviamente – aggiunge Occhiuto – ha allarmato i cittadini e giustamente tante scuole e tanti uffici sono stati evacuati, in attesa delle opportune verifiche che verranno accuratamente effettuate nelle prossime ore. Ringrazio tutta la macchina organizzativa regionale, la Protezione civile, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i volontari e tutti coloro che in queste ore stanno lavorando per garantire serenità e sicurezza ai calabresi”.