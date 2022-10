Uccise una ragazza di 22 anni soffocandola con un cuscino: arrestato oggi un 50enne

Arrestato oggi un uomo di 50 anni, ex agente della polizia stradale, per avere ucciso nel 2005 a Montalto Uffugo, Cosenza, soffocandola con un cuscino, una ragazza di 22 anni. Ragazza con la quale, pur essendo sposato, aveva una relazione. Le indagini, in un primo tempo archiviate, vennero riaperte sulla base di un esposto anonimo inviato alla Procura della Repubblica di Cosenza. Esposto che consentì la riapertura delle indagini che hanno portato adesso all’arresto dell’ex poliziotto.

L’ex poliziotto é accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione. Dopo l’archiviazione delle indagini, decisa nel 2009, l’esposto anonimo pervenuto alla Procura della Repubblica di Cosenza nel 2018 ha consentito agli investigatori di riaprire il caso. Nello scritto, infatti, erano riferiti alcuni particolari della vicenda, veritieri e noti solo agli inquirenti. Effettuate così ulteriori acquisizioni documentali, una lunga serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, sentite numerose persone informate sui fatti ed acquisite nuove consulenze medico legali attraverso la riesumazione del cadavere della ragazza.

