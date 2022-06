Blitz dice

Sì, certo, i sindaci, gli assessori, i politici, gli amministratori…Non sanno, non riescono, non sono capaci. Ma chi davvero potrebbe, può costringere/convincere i Vigili di Roma (Capitale) alla fatica di magari altercare con furgoni che caricano e scaricano dove e come loro pare e parcheggiano su strisce pedonali e regolarmente su marciapiedi agli incroci? E […]