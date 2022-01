WhatsApp, app che permette di inviare messaggi di testo e vocali e che consente di effettuare chiamate e videochiamate attraverso internet, si aggiorna di continuo per non perdere posizioni sul suo mercato di riferimento. Come scrive in anteprima WABetainfo, l’ultima novità che sta per entrare in vigore è veramente interessante perché consente di ascoltare i messaggi vocali anche fuori dalla chat di riferimento.

WhatsApp in soccorso dei suoi clienti, i messaggi vocali non si interromperanno più

Quante volte vi sarà capitato per sbaglio, mentre stavate ascoltando un messaggio vocale, di uscire dalla chat con il vostro contatto? In quel caso, la riproduzione del messaggio vocale si interrompe bruscamente. Invece, grazie a questa nuova funzione, sarà possibile ascoltare il messaggio anche se si esce dalla chat di riferimento e si apre la chat con un altro amico.

WhatsApp e la novità sui messaggi vocali, si potranno ascoltare anche chattando con altri

In parole povere, si può chattare con Mario e allo stesso tempo riprodurre il vocale mandato da Francesco (due nomi di fantasia per fare un esempio concreto sul funzionamento di questo ultimo aggiornamento di WhatsApp).

Questa novità è stata introdotta per evitare le criticità che abbiamo esposto poco sopra. Grazie a questo nuovo aggiornamento, anche se la chat si chiuderà per sbaglio, il messaggio vocale continuerà la sua riproduzione fino al termine del medesimo. In questo modo, non ci saranno più interruzioni in questo tipo di comunicazione vocale.