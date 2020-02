ROMA – Nel giorno in cui il medico cinese che ha scoperto il coronavirus e ha dato l’allarme è morto proprio dopo il contagio, l’Organizzazione mondiale della Sanità annuncia che per un vaccino servirà tempo.

Li Wenliang, il primo medico a dare l’allarme alla comunità medica, è morto il 6 febbraio per l’infezione provocata dal virus. L’uomo a dicembre aveva notato delle infezioni sospette e aveva provato a dare l’allarme dall’ospedale di Wuhan, in Cina, dove lavorava. Ma le autorità non gli hanno creduto, anzi è stato accusato di diffondere false informazioni.

Intanto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, ha spiegato durante un briefing del 6 febbraio a Gineva che per trovare un vaccino e sviluppare terapie contro il coronavirus “servirà del tempo”: “Dobbiamo essere guidati dai fatti, non dai rumors”.

Al momento l’epidemia è arrivata a 565 morti e oltre 2900 contagi. Fino a questo momento l’età media dei casi di coronavirus in Cina è tra i 49 e i 56 anni, mentre il contagio nei bambini è molto raro. Il dato, già suggerito da diversi esperti, è confermato da una analisi pubblicata dalla rivista Jama da parte dei ricercatori della Emory University.

Lo studio si basa sui dati resi noti dalle autorità cinesi, e oltre a calcolare l’età media ha stimato in circa un terzo i casi che sfociano in sintomi così gravi da richiedere il ricovero in terapia intensiva. I bassi numeri tra i bambini, commentano diversi esperti al New York Times, non devono però trarre in inganno.

“La mia ipotesi è che i più giovani si infettano, ma che abbiano sintomi lievi – spiega Malik Peiris dell’università di Hong Kong -, e noi al momento non abbiamo dati sui casi non gravi”. Se fosse confermata questa teoria il comportamento del nuovo coronavirus sarebbe simile a quello dei ‘predecessori’ Sars e Mers.

Raina MacIntyre della New South Wales university, ha spiegato: “E’ vero che i bambini possono essere asintomatici o avere infezioni lievi. Per molti versi questo comportamento ricalca quello di Sars e Mers. Nel caso della Mers ad esempio la maggior parte dei bambini infetti non ha mai sviluppato sintomi”. (Fonte ANSA)