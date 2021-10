In Gran Bretagna è allarme “spiking“: all’interno o fuori delle discoteche la droga dello stupro viene iniettata di nascosto alle ragazze o messa nel drink.

Il Sun ha pubblicato delle foto scioccanti che mostrano il momento in cui una ragazza un’ora dopo aver bevuto un drink non è in grado di muoversi.

Spiking, le foto choc di una ragazza

Per guardare le foto, clicca qui.

Ilana El-baz, 20 anni, dopo una serata in discoteca a Bristol, era tornata a casa e a un certo punto era “completamente paralizzata”. Nelle foto si vede mentre fatica a salire i gradini, poi si accascia sulle scale, la testa appoggiata sulla ringhiera, con gli occhi che roteano.

Il ragazzo di El-baz ha ripreso l’orribile episodio e lei ha dato il permesso alla BBC di trasmettere la clip per mostrare i pericoli dello spiking.

Spiking, la nuova droga dello stupro inglese

Come detto, nel Regno Unito la situazione è diventata allarmante, in tutto il paese moltissime ragazze segnalano episodi di spiking, con una emergente e allarmante tendenza di persone a cui viene iniettata la droga.

Ilana ritiene che a iniettarle lo stupefacente sia stato un ragazzo che in discoteca si è avvicinato e le ha chiesto di ballare. “Quando gli ho detto che stavo con il mio ragazzo, si è allontanato”, ha spiegato. “Un’ora dopo sono tornata a casa ed ero completamente paralizzata”. Per fortuna accanto a lei c’erano il ragazzo e gli amici.

La ventenne ha esortato le discoteche ad attivarsi per prevenire questo tipo di episodi. Ha suggerito di servire i drink con dei coperchi – come è per le tazze di caffè da asporto – così da impedire che venga messa la droga.

La sua esperienza, commenta il Sun, è solo una delle tante riportate nelle ultime settimane, le ragazze ormai temono di essere prese di mira.

Spiking, il ministro dell’Interno inglese apre inchiesta urgente

Il ministro dell’Interno britannico Priti Patel a seguito delle ripetute segnalazioni avrebbe chiesto un’inchiesta urgente per capire cosa stia accadendo.

Dall’inizio di settembre la sola polizia del Nottinghamshire ha ricevuto 44 segnalazioni di spiking. Dodici di queste sarebbero avvenute tramite iniezione. Di solito la droga viene iniettata con punture sulle mani, sulle braccia e sulle gambe.

Michael Kill, CEO della Night Time Industries Association, si è detto “molto preoccupato” per l’ondata di segnalazioni e ha invitato il Ministero degli Interni a collaborare con le aziende del settore per affrontare il grave problema.