Blitz dice

Cancro, Mihajlovic, guerriero… Combattere con la forza di volontà, così si sconfigge il tumore. In ottima fede e pessima scienza si pensa sia così. Ma non è vero: si guarisce con le cure e non con la lotta. Talvolta muoiono i lottatori, talvolta sopravvivono i non pugnaci. Cancro lo vince chi lotta di più è magia non medicina.