La “fabbrica di troll russi”: la guerra sui social per manipolare l’opinione pubblica FOTO ANSA

La Gran Bretagna afferma di aver scoperto una “fabbrica di troll russi” utilizzata per condizionare la guerra in Ucraina. Secondo quanto riportato da upi.com, si tratterebbe di una nuova campagna di disinformazione su larga scala, lanciata dalla Russia, che prende di mira i leader mondiali e i critici del Cremlino su varie piattaforme di social media. Si ritiene che l’operazione sia condotta da una vecchia fabbrica di San Pietroburgo dove dipendenti retribuiti tentano di manipolare l’opinione pubblica riguardo all’invasione russa dell’Ucraina.

Come funziona la “fabbrica di troll russi”

Recluterebbero nuovi sostenitori per spammare i profili sui social media di alcuni obiettivi tra cui ministri britannici e altri leader mondiali. Il ministero degli Esteri britannico ha definito l’operazione “una fabbrica di troll” che diffonde bugie sui social media. Nelle sezioni di commenti di siti Web popolari, alcune tracce dell’operazione scoperte su otto piattaforme di social media, tra cui TikTok e Twitter. “I cyber soldati prendono di mira spietatamente politici e pubblico in numerosi paesi tra cui Regno Unito, Sud Africa e India”, ha affermato il ministero.

Yevgeny Prigozhin, un uomo d’affari legato al Cremlino dietro l’Internet Research Agency, descritta dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti come una “fattoria di troll russi” implicata nell’ingerenza nelle elezioni statunitensi del 2016 e 2018. Guerra e social Ha inoltre spiegato che le nuove reclute pubblicano commenti anziché contenuti poiché riduce il rischio degli account disattivati, in base alle linee guida relative al comportamento non autentico e alla pubblicazione di contenuti dannosi. Si sospetta che l’operazione sia collegata a, un uomo d’affari legato al Cremlino dietro l’Internet Research Agency, descritta dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti come una “fattoria di troll russi” implicata nell’ingerenza nelle elezioni statunitensi del 2016 e 2018. Prigozhin e la sua società entrambi sanzionati dai governi statunitense e britannico. Noto come “Putin’s Chef” è ricercato anche dall’FBI, che offre una ricompensa fino a $ 250.000 per informazioni che portino al suo arresto. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il 12 febbraio, Meta, Twitter e altre società di social media hanno applicato delle restrizioni contro l’uso delle loro piattaforme da parte della Russia nel tentativo di frenare la propaganda.

La Russia ha reagito e a marzo un tribunale di Mosca ha vietato Facebook e Instagram ai sensi della legge sull’estremismo. Il paese ha inoltre annunciato multe contro la società madre di YouTube, Alphabet, per non aver rimosso i video sull’invasione dell’Ucraina, bandita in Russia. Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha dichiarato di aver rilevato degli hacker allineati con la Russia condurre attacchi informatici contro l’Ucraina. Il che coincide con l’invasione di terra dei militari.