PORT-AU-PRINCE – Terremoto a Haiti nella notte tra sabato e domenica ora italiana. Una scossa di magnitudo 5.9 della scala Richter si è verificato alle 2:11 ora italiana nel mare antistante le coste settentrionali dell’isola. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 km. Almeno dieci persone sono morte.

Le autorità haitiane hanno indicato che la forte scossa è avvenuta in mare, al largo di Port-de-Paix, causando panico in questa città, ma anche nella capitale, Port-au-Prince, e in altre località dell’isola caraibica.

Abitanti di diverse città hanno segnalato attraverso Facebook e Twitter di avere avvertito nettamente la scossa. Molti, hanno abbandonato le loro case. In un rapporto preliminare la Protezione civile haitiana ha indicato che sono stati segnalati danni a Gros Morne, Port-de-Paix, Plaisance du Nord, Cap-Haïtien, Gonaïves, Cayes, Jérémie, e in Repubblica dominicana, ma nessuna vittima.

Almeno 10 persone sono morte a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera Haiti: lo riporta il quotidiano britannico Guardian citando la polizia e il ministro dell’Interno Reynaldo Brunet. Secondo il capo della polizia regionale nel nordovest del Paese, Jackson Hilaire, sette persone sono morte a Port-de-Paix mentre Brunet ha detto che tre persone sono morte più a sud, nella cittadina di Gros-Morne.