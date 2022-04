Ucraina, cominciata l’offensiva finale nel Donbass. A Lukashivka civili torturati in una chiesa

Blitz dice

Prof no quiz, corretta e fondata la protesta dei candidati ad andare in cattedra sottoposti ad una valutazione cervellotica e spesso strampalata affidata ad una serie di quiz e relative risposte. Quiz non di rado costruite su domande incongrue di cui i candidati che protestano portano numerosi e grotteschi esempi. Dunque ok, protesta giusta: non […]