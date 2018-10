ROMA – TripAdvisor annuncia le migliori pizzerie e le migliori città per la pizza in Italia, sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei buongustai. Le migliori pizzerie e le migliori città per la pizza sono state determinate prendendo in considerazione la qualità e quantità di tutte le recensioni che menzionano la pizza, dando maggior peso a quelle dell’ultimo anno e a quelle scritte dagli italiani.

“In Italia, si sa, è facile trovare un’ottima pizza ma quali sono le 10 pizzerie e città più apprezzate? Per scoprirlo, abbiamo esaminato i dati di TripAdvisor e il risultato sono due liste davvero gustose!” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia. “Un po’ a sorpresa, la prima pizzeria della Top 10 è in Calabria ma sono Napoli e la Campania a confermarsi regine incontrastate della pizza”.

N’ata Cosa, pizzeria di Rende in Calabria, si aggiudica lo scettro di miglior pizzeria italiana secondo gli utenti di TripAdvisor. A Modena si trova invece la seconda classificata Pizzeria da Arturo e il terzo gradino del podio è occupato da Pizzeria ‘O Sarracin di Nocera Inferiore. Anche il resto della classifica è un tour della penisola, isole comprese, da San Vito lo Capo (Pizza e Sfizi, 4°) a Treviso (Pizzeria Spillo, 5°), passando per Golfo Aranci (Pizzeria La Pecora Viziosa, 6°), Torino (Fratelli Pummaro’, 7°), Avellino (Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, 8°) e Giulianova (Pizzeria Dal Cilentano, 9°) e chiudendo con Salerno (Pizzeria La Smorfia, 10°).

Per quanto riguarda le città a trionfare è Napoli seguita da Salerno. Terza città della pizza risulta essere Modena seguita da Treviso (4°) mentre nella seconda parte della classifica si susseguono Trapani (6°), Latina (7°), Campobasso (8°), Cosenza (9°) e Cremona (10°).

TOP 10 MIGLIORI PIZZERIE IN ITALIA

1. N’ata Cosa, Rende, Calabria

2. Pizzeria da Arturo, Modena, Emilia Romagna

3. Pizzeria ‘O Sarracin, Nocera Inferiore, Campania

4. Pizza e Sfizi, San Vito lo Capo, Sicilia

5. Pizzeria Spillo, Treviso, Veneto

6. Pizzeria La Pecora Viziosa, Golfo Aranci, Sardegna

7. Fratelli Pummaro’, Torino, Piemonte

8. Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, Avellino, Campania

9. Pizzeria Dal Cilentano, Giulianova, Abruzzo

10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, Campania.

TOP 10 MIGLIORI CITTÀ ITALIANE PER LA PIZZA

1. Napoli, Campania

2. Salerno, Campania

3. Modena, Emilia Romagna

4. Treviso, Veneto

5. Avellino, Campania

6. Trapani, Sicilia

7. Latina, Lazio

8. Campobasso, Molise

9. Cosenza, Calabria

10. Cremona, Lombardia.