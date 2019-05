Charlie Hebdo sfotte Salvini col rosario facendo bestemmiare Gesù

ROMA – Il settimanale satirico Charlie Hebdo dedica una copertina a Matteo Salvini che bacia il rosario. Si tratta della seconda prima pagina dopo quella de Le Monde dedicata, in Francia, al leader della Lega e ai simboli religiosi che avrebbero contribuito a fargli vincere le Europee.

Il settmanale satirico prende in giro il ministro italiano nell’ultimo numero. Nella vignetta dal titolo “Il calvario del rosario di Matteo Salvini”, si vede appunto il vicepremier che bacia il rosario. Gesù però non è d’accordo e lancia contro di lui una bestemmia (non visibile nella foto della copertina pubblicata da La Stampa e ripresa da Dagospia) e dice: “In realtà ti dico che hai l’alito che puzza”.

Niente di nuovo per chi si sente colpito per la bestemmia pubblicata in prima pagina, Charlie Hebdo ha infatti uno stile dissacrante, a volte al limite dell’offensivo.

Nell’articolo, si sottolinea che “Salvini raccoglie voti ad ampio spettro e tenta di tutto per affermarsi come leader europeo di un’estrema destra multiforme che, in Italia, supera ampiamente il 40% se si aggiunge al risultato della Lega quello di Fratelli d’Italia e le briciole raccolte dai fascisti doc di CasaPound e di Forza Nuova. E, al contrario della sua amica Marine Le Pen, non avrà neppure bisogno di far finta di essere ecologista per cogliere l’onda verde, poiché in Italia i Verdi non hanno molto da offrire”.

Charlie Hebdo aveva già pubblicato una copertina in cui prendeva di mira Salvini. In quell’occasione, il leader della Lega era accanto alla sua alleata Le Pen. Giocando sul cognome della leader sovranista francese, Salvini in quel caso era raffigurato con la testa a forma di pene.

Fonte: La Stampa, Huffington Post