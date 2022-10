Sydney Watson, la youtuber che ha viaggiato in aereo incastrata tra due obesi per tre ore: la American Airlines la risarcisce

Sydney Watson è una youtuber americana che vanta centinaia di migliaia di followers. Su un volo dell’American Airlines, la giovane è rimasta per tre ore schiacciata sul sedile. Accanto a lei, sia a destra, sia a sinistra, viaggiavano due obesi. Sydney ha postato diversi tweet in cui ha raccontato: “Sono rimasta letteralmente bloccata per tre ore. Se hai bisogno di una cintura di sicurezza speciale perché sei troppo grasso, allora non dovresti volare”, ha commentato sul suo profilo Twitter.

Youtuber viaggia in aereo schiacciata tra due obesi

Poi ha aggiunto: “Questo non è assolutamente accettabile. Se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene. Ma è qualcosa di completamente diverso quando sono bloccata tra di voi, con il braccio che rotola sul mio corpo, per tre ore”. Molti le hanno risposto attaccandola: “Dovresti vergognarti, abbi rispetto”. La youtuber non ha però né replicato, né ritrattato.

American Airlines l’ha risarcita con un buono da 150 dollari