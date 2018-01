ROMA – Soundreef di Fedez e J-Ax si allea con Youtube e la Società autori svizzera. Un accordo sui diritto d’autore online che permetterà alla startup, rivale della Siae, di raccogliere il copyright per i suoi artisti sulle maggiori piattaforme di musica digitale, comprese anche iTunes, Spotify e Deezer. Un accordo inoltre, quello con Youtube, per incassare i diritti sulle canzoni ascoltate sulla piattaforma video di Google.

Il campo è quello dei diritti online, che si basano su licenze paneuropee, valide in tutto il territorio dell’Unione. A seguito dell’accordo con Youtube, Soundreef riceverà una reportistica dettagliata di tutte le canzoni ascoltate sulla piattaforma, potendo quindi riscuotere direttamente quanto spetta ai suoi artisti. Si tratta del primo accordo che il colosso di casa Google chiude in Europa con un’Entità di gestione indipendente, cioè privata e for profit, come è il caso di Soundreef.

Come scrive Filippo Santelli per Repubblica,