Festival di Sanremo 2022: quando inizia, cantanti, canzoni, serate, regolamento, finale

Quando inizierà il Festival di Sanremo? Chi salirà sul palco? Chi presenterà? Cosa si sa sulle varie serate? Proviamo a rispondere a qualche domanda. Prima di tutto: il Festival di Sanremo inizierà martedì 2 febbraio e si chiuderà sabato 5. A presentare il Festival ci sarà, ancora una volta, Amadeus.

Sul palco dell’Ariston saliranno 25 cantanti in un’unica categoria. Niente categoria nuove proposte quindi. Dei 25 cantanti però tre arriveranno da Sanremo giovani 2021. I tre cantanti però al Festival porteranno una canzone diversa e quindi inedita rispetto a quella già portata a Sanremo Giovani.

I cantanti e il titolo delle canzoni

Ecco l’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco dell’Ariston:

Achille Lauro – Domenica;

AKA 7even – Perfetta così;

Ana Mena – Duecentomila ore;

Dargen D’Amico – Dove si balla;

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica;

Elisa – O forse sei tu;

Emma – Ogni volta è così;

Fabrizio Moro – Sei tu;

Gianni Morandi – Apri tutte le porte;

Giovanni Truppi – Tua padre, mia madre, Lucia;

Giusy Ferreri – Miele;

Highsnob e Hu – Abbi cura di te;

Irama – Ovunque sarai;

Iva Zanicchi – Voglio amarti;

La rappresentante di lista – Ciao ciao;

Le Vibrazioni – Tantissimo;

Mahmood e Blanco – Brividi;

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare;

Matteo Romano – Virale;

Michele Bravi – Inverno dei fiori;

Noemi – Ti amo non lo so dire;

Rkomi – Insuperabile;

Sangiovanni – Farfalle;

Tananai – Sesso occasionale;

Yuman – Ora e qui.

Le serate

Nella prima serata si esibiranno i primi 12 cantanti in gara. I cantanti saranno votati giuria della carta stampata e tv (33%), giuria del web (33%) e giuria delle radio (34%). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria. Nella seconda serata saliranno sul palco gli altri cantanti. Come per la prima serata al termine delle esibizioni sarà la volta delle votazioni e poi della classifica.

Nella terza serata saliranno sul palco tutti e venticinque i cantanti in gara. Tutti e venticinque saranno votati questa volta da una giura demoscopica, denominata per l’occasione Demoscopica 1000 (50%), e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara, che andrà poi a sommarsi a quella provvisoria delle prime due serate.

Durante la quarta serata, dedicata alle cover, i 25 artisti si esibiranno con un pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale, pubblicato tra gli anni sessanta, settanta, ottanta e novanta. Le esibizioni saranno votate dalla Demoscopica 1000 (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). In queste esibizioni, gli artisti avranno la possibilità di decidere se esibirsi da soli o farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti.

Nella serata finale si esibiranno nuovamente i 25 artisti, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla venticinquesima alla quarta posizione. Seguirà una nuova votazione con azzeramento di quelle precedenti per i primi tre classificati, votati dalla Demoscopica 1000 (33%), dalla sala stampa (33%) e dal pubblico tramite televoto (34%), che decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.