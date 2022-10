Oroscopo 8 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 8 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Gli aspetti astrali indicano che è ora di dare il via a un cambiamento. Se il fatto vi agita, vi preoccupa potreste rinunciare e sperare per il meglio. Sarebbe più facile, ma se volete che qualcosa cambi, sarebbe più saggio lanciarvi e fare ciò che dovete. Evitate che la paura dell’ignoto prenda il sopravvento: prima risolverete e, maggiori saranno le opportunità di successo. Amore: in coppia, con il partner navigate in un oceano di felicità, la felicità di stare insieme, la felicità che accende la passione! Soli: conquistare l’amore ideale oggi è una priorità. E un incontro accadrà in un contesto idilliaco, sarete travolti dai sentimenti!

Oroscopo 8 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete bisogno di riposo, di ricaricare le batterie dedicandovi a quelle attività che vi regalano benessere e piacere: anche se non ne siete consapevoli o lo negate con voi stessi. In questo periodo, con i pianeti in Bilancia, state attingendo alla riserva di energie, la spia segnala rosso ed è il momento di rilassarvi così da mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, dolci e comprensivi, pronti a esprimere i sentimenti e siete attenti anche ai più piccoli desideri del partner. Soli: capirete che l’ultima relazione ha avuto un impatto sul vostro comportamento. Ciò vi permetterà di andare avanti e far posto alla persona giusta.

Oroscopo 8 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete impazienti ma evitate di pensare troppo a ciò che dovrebbe accadere nel vostro prossimo futuro. Il punto è che le cose non vanno necessariamente nel modo in cui sono pianificate, dunque non contate su qualcosa che non ha alcuna garanzia di realizzarsi. Andate avanti come sempre senza pensare al risultato finale. Amore: in coppia, al partner piace molto la vostra curiosità. Cogliete l’occasione per divertirvi scoprendo insieme nuove attività. Soli: vivete al meglio ciò che vi offre la vita senza voler trovare a tutti i costi l’anima gemella. Chi vivrà vedrà…

Oroscopo 8 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un sabato in cui come e più di sempre prenderete seriamente le vostre responsabilità, chi vi circonda può contare su di voi, non eluderete impegni e obblighi. In ogni caso, attenzione a scatenare conflitti: i passaggi odierni potrebbero spingere a imporvi un po’ bruscamente. Ma può essere utile a difendervi nel caso vi sentiate trattati ingiustamente. Amore: in coppia, evitate di essere soffocanti. Siate presenti, ma senza esagerare. Il partner ve ne sarà grato. Soli: senso dell’umorismo e tatto faranno colpo su una persona. Cupido oggi scoccherà la freccia dell’amore!

Oroscopo 8 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

In programma c’è un fine settimana dinamico, positivo e divertente! Siete sicuri di voi stessi e concederete volentieri la vostra fiducia a chi vi circonda. Il che vi permetterà di tramettere belle vibrazioni. Unica accortezza: fate una lista dei compiti importanti e cercate di portarli a termine. Non ignorate i dettagli poiché sono possibili degli errori. Amore: in coppia, farete del vostro meglio affinché con il partner la giornata sia piacevole. Siete determinati a cambiare le cose in meglio! Soli: se ultimamente avete smesso di cercare il vero amore, cambierete idea e vi lancerete nella conquista dell’anima gemella. Qualcosa vi spinge a farlo e non sbagliate.

Oroscopo 8 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il fine settimana è all’insegna di avvenimenti positivi nonché inaspettati. Anche perché forse vi concederete di essere meno cauti e riservati. In questo momento è nel vostro interesse uscire dai soliti schemi, è stimolante. Se l’intuito dunque vi dice di contattare qualcuno o recarvi in un posto, seguitelo: potrebbero esserci sviluppi entusiasmanti. Amore: in coppia, coniugate il verbo amare al presente e al futuro. Siete innamorati e pieni di attenzioni per la dolce metà. Soli: nulla sembra opporsi alla vostra felicità e allo sbocciare di una storia. L’amore è a portata di mano! Niente più dubbi e né domande.

Oroscopo 8 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dalla fine di aprile a oggi, Plutone retrogrado in Capricorno potrebbe aver fatto emergere alcuni aspetti del lavoro più traballanti di quanto pensavate. Il pianeta oggi riprende il moto diretto e rappresenta un invito a eliminare tutto ciò che non funziona così da poter far evolvere e potenziare il vostro percorso professionale. Siete in grado di farlo. Amore: in coppia, stare accanto al partner vi regala benessere. Sfruttate questo momento di pienezza, organizzate una serata romantica. Soli: avete tanto amore da donare e gli altri lo sentono. Il che significa che in programma c’è un bellissimo incontro.

Oroscopo 8 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Plutone retrogrado in Capricorno, dalla fine di aprile fino ad ora, potreste aver avuto dei problemi di comunicazione con i colleghi. Potrebbe esserci stata una certa tensione, difficoltà a parlare apertamente. Il pianeta oggi riprende il moto diretto: è il momento di migliorare il vostro modo di comunicare, ascoltare con attenzione, riflettere prima di parlare. Amore: in coppia, entrambi avete voglia di spezzare la routine, se il vostro programma lo consente, deciderete di evadere! .Soli: niente timidezza, siete a vostro agio e gli altri sono attratti da voi. Potreste incontrare la persona dei vostri sogni. Ad ogni modo, godetevi tutto ciò che di bello vi capita.

Oroscopo 8 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nella vita sociale è un sabato positivo, divertente, entrerete in contatto con persone interessanti e non è escluso che qualcuno conosciuto in passato vi chiamerà e la conversazione vi offrirà molti spunti di riflessione. Qualcosa di cui parlerete potrebbe essere di grande interesse e vorrete approfondire. Potrebbe anche trattarsi di un’opportunità di lavoro. Amore: in coppia, giornata frizzantina, avrete sicuramente voglia di introdurre un po’ di pepe nella relazione! Soli: avete voglia di incontrare molte persone, ma vi chiederete se state facendo le scelte giuste. Solo voi avete la risposta.

Oroscopo 8 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Vi state interrogando su una proposta? La cosa migliore, a conti fatti, è quella di seguire il vostro intuito. Qualcuno potrebbe attirare la vostra attenzione su alcune possibilità allettanti, ma se sarete interessati sarà saggio esaminarle a fondo, soprattutto se avete dei dubbi. Sarà nel vostro interesse porre alcune precise domande. Amore: in coppia, siete felici e sapete come dimostrarlo alla dolce metà. Fatelo, senza alcuna riserva! Soli: oggi tutto vi è permesso, i pianeti vi spingono ad amare. E ci sarà un incontro sensazionale che ribalterà la vostra vita.

Oroscopo 8 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È un fine settimana positivo, sarete dinamici, rapidi ed efficienti in tutto ciò che farete, compreso ultimare un progetto che avete a cuore. Unica accortezza: lavoro o vita personale senza rendervene conto le vostre battute umoristiche potrebbero scontrarsi con la permalosità di alcune persone e la situazione prendere una piega poco piacevole. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è al top. Oggi le parole sono superflue, vi capite con uno sguardo. Sfruttate questa atmosfera per appianare eventuali tensioni. Soli: le storie d’amore troppo serie vi annoiano, in questo momento avete bisogno di leggerezza, di flirt poco impegnativi.

Oroscopo 7 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete sul punto di prendere un’iniziativa importante? La prima reazione potrebbe essere quella di valutare i pro ei contro della situazione rischiando di impantanarvi nei dettagli. Guardate il quadro generale. Potreste trovare la risposta che cercate durante una passeggiata nella natura. Vi permetterà di liberare la mente dalla confusione! Amore: in coppia, i momenti difficili sono alle spalle, poiché accadono eventi positivi, sta a voi capire quanto siete fortunati. Soli: comunicate liberamente, anche con le persone che incontri per la prima volta. Non siate timidi. Mostrate il vostro lato socievole e la vostra gioia di vivere. Conquisterete.