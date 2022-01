Oroscopo domani 12 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): indecisi riguardo a un’0fferta

Oroscopo domani Ariete umore

Se riguardo a un accordo o a un’offerta, siete indecisi oggi lo sarete ancora di più e non saprete proprio cosa fare. La presenza di Venere in Capricorno in moto retrogrado e Mercurio in Acquario che entra in moto retrogrado questa settimana, indicano che, se potete, la cosa migliore è prendere tempo. Inoltre, potrebbero venire alla luce nuove opzioni che per voi potrebbero essere ancora migliori. Se non avete altra scelta che andare avanti, assicuratevi di avere una clausola di recesso.

Oroscopo domani Ariete 12 gennaio amore

In coppia: il partner aspetta una risposta e oggi vi metterà spalle al muro. Parlatene invece di scappare… Soli: un flirt divertente potrebbe prendere una piega più seria. Non dovete avere paura! Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): Oroscopo domani mercoledì 12 gennaio Leone umore

Avrete un’eccellente opportunità per mostrare le vostre capacità ma al contempo, se lo desiderate, è un buon momento per migliorarle. Potreste avere la consapevolezza che altre persone, ovvero colleghi, sono estremamente talentuosi, il che potrebbe spingervi a impegnarvi ancora di più. Ma è l’atteggiamento giusto? Assolutamente sì! Scoprirete che la competizione vi sprona a fare del vostro meglio.

Oroscopo domani mercoledì 12 gennaio Leone amore

In coppia: gli aspetti odierni annunciano un temporale… Con il partner rischiate di non essere d’accordo su nulla. Dovrete discutere a lungo. Coraggio! Soli: se una pioggia di pensieri negativi dovesse scatenarsi nella mente, per tirare su il morale parlatene con un amico.

Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concedervi una gratificazione

Oroscopo 12 gennaio Sagittario: umore

Sul fronte finanze potete mollare un po’ di controllo e fare un acquisto che vi piace. Potrebbe trattarsi di un oggetto di tipo pratico o di un piccolo regalo che vi dà la spinta di cui avete bisogno, vi gratifica, soprattutto se avete lavorato sodo. Sia chiaro: allo stesso tempo, se vi ritrovate a desiderare o a fantasticare su qualcosa che costa un occhio della testa, non mettete mano al portafoglio.

Oroscopo domani Sagittario 12 gennaio: amore

In coppia: la relazione è armoniosa e le conversazioni costruttive. L’accordo è totale. Soli: un incontro si trasformerà in una relazione duratura. State entrando in un periodo appagante!

