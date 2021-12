Oroscopo domani 15 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: l’atmosfera è dolce, nel corso della giornata potreste decidere di fare una pausa o condividere qualche momento intimo con il partner. Soli: è possibile un colpo di fulmine! Lo sguardo di una persona sarà una scossa elettrica e inizierà una storia magica. Oroscopo domani mercoledì 15 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): eccessivamente schietti Oroscopo domani mercoledì 15 dicembre Vergine umore

Con la presenza di Marte in Sagittario nel vostro settore della casa, della famiglia è probabile che con le persone care siate stati eccessivamente schietti e ora siete dispiaciuti. In questo caso sappiate che potrebbe accadere di nuovo. Dopo aver chiesto scusa, nel giro di pochi minuti potreste sbottare di nuovo e dire qualcosa di spiacevole. Con questo transito la delicatezza non è di casa…

Oroscopo domani Vergine per l’amore di mercoledì 15 dicembre 2021 In coppia: vorreste fare un viaggio romantico anche per rivivere certe sensazioni dimenticate. E il partner sarà d’accordo. Soli: le vostre aspettative sono cambiate: non siete più interessati a relazioni fugaci ma volete la stabilità. Oroscopo domani mercoledì 15 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mollare la presa Oroscopo di domani mercoledì 15 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Siete uno dei segni più resistenti dello zodiaco ma oggi per non finire in ginocchio privi di energie, potreste essere spinti a controllare corpo e mente. Con Marte in Sagittario alle spalle del vostro segno, inserirete il pilota automatico senza pensare molto, per non dire affatto, al vostro benessere. Prima che diventi un problema mollate un po’ la presa e rilassatevi!