Oroscopo domani 18 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 18 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): ricaricare le batterie

Oroscopo domani Ariete umore

In questo momento siete spinti a prendervela comoda ignorando gli obbiettivi su cui dovreste lavorare per progredire. La congiunzione Marte/Nettuno in Pesci può accendere il desiderio di praticare attività rilassanti oppure fare yoga o meditazione. Non è sbagliato, anzi questa è un’ottima opportunità per ricaricare le batterie e risolvere i problemi. Nel giro di pochi giorni, i livelli di energia saranno decisamente migliorati.

Oroscopo domani Ariete 17 maggio amore

In coppia: è tempo di dolcezza reciproca. Accoglierla è una garanzia di fiducia nell’altro/a, non privatelo/a di questo piacere. Soli: se non lo siete, è inutile fingere di essere romantici. L’inizio di una storia richiede la sincerità. Oroscopo domani 18 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): progetti poco realistici Oroscopo domani mercoledì 18 maggio Leone umore

La congiunzione Marte-Nettuno potrebbe indicare che alcuni vostri progetti potrebbero non essere realistici. Potrebbero persino appartenere al mondo della fantasia… Eppure, con il giusto approccio, da questo potrebbe derivare qualcosa di positivo. Avete soltanto bisogno di persone pratiche che vi diano un buon consiglio, dunque vale la pena parlare delle vostre idee con chiunque sia interessato. La vostra visione e la loro competenza potrebbero portare al successo. Oroscopo domani mercoledì 18 maggio Leone umore

In coppia: desiderate la passione! Anche se avete difficoltà a lasciarvi andare completamente, cercate di vivere al meglio i dolci momenti intimi.

Soli? dovete vivere il presente senza porvi mille domande che vi faranno solo dubitare. Godetevi la vita, l’amore e… i piaceri!

Oroscopo domani 18 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bisogno di riposo

Oroscopo 18 maggio Sagittario: umore

E’ una giornata in cui pur avendo parecchie cose da fare, faticherete a dare il via. Potrebbe essere molto più facile passare il tempo a rilassarvi e a impegnarvi poco o niente. Può essere che siate stressati, stanchi e abbiate davvero bisogno di riposare. Se nel lavoro avete la possibilità di prendervi un giorno libero, di sicuro vi farà un gran bene. In caso contrario rallentate il ritmo e semplificate il programma.

Oroscopo domani Sagittario 18 maggio: amore

In coppia: la felicità è fatta di tante piccole cose, proprio quelle a cui voi prestate attenzione. Soli: la vostra mente immagina di poter imporre le sue scelte, ma quando il cuore parlerà tutti i vostri criteri selettivi voleranno via. E vi piacerà.

