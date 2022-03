Oroscopo domani 28 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 28 marzo 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): alla larga dai pessimisti! Oroscopo domani Toro umore

La Luna in Acquario si avvicina a Venere e Saturno: la congiunzione sarà d’aiuto a prendere decisioni brillanti riguardanti il lavoro e gettare le basi per un aumento di stipendio. E’ un buon momento inoltre, per ampliare la cerchia professionale. Cercate dunque di contattare persone che contano, colleghi che stimate. Al contempo, per quanto riguarda le amicizie frequentate chi è positivo. State alla larga dai pessimisti!

Oroscopo domani toro amore In coppia: potreste sentirvi un po’ soli, incompresi ma voi fate qualche sforzo per capire il partner? Soli: se darete il via a una storia romantica non abbiate timore di abbassare la guardia! . Oroscopo domani lunedì 28 marzo 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): semplificare il programma quotidiano Oroscopo domani lunedì 28 marzo Vergine umore La congiunzione Venere-Saturno in Acquario potrebbe avere un impatto sul vostro quotidiano. Rimboccare le maniche, lavorare sodo va bene ma se avete mille cose da svolgere non è il momento di fare acrobazie per portare avanti tutto. Pur impegnandovi cercate di semplificare il programma e stabilire delle priorità: vi renderete più facile la vita e sarete molto più produttivi! Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 28 marzo 2022 In coppia: potreste pensare che nella relazione manchi qualcosa. No al panico e cercate di trovare delle soluzioni. Spesso sono sufficienti piccoli gesti. Soli: è una giornata in cui la solitudine vi pesa, dovete armarvi di pazienza. Al contempo è un buon momento per fare il punto su ciò che volete veramente. Oroscopo domani lunedì 28 marzo 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): parlare fa bene! Oroscopo di domani lunedì 28 marzo 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore Non dovete tenere tutto dentro. Se qualcosa vi pesa sullo stomaco parlate, anche se pensate che l’altro/a potrebbe offendersi. Esprimersi, tirare fuori i rospi fa bene alla salute psicofisica. Da parte vostra, non prendetevela se un amico o un collega vi sembra distaccato. Potrebbe essere per ragioni che non hanno nulla a che fare con voi ma con la sua situazione. Oroscopo domani Capricorno amore lunedì 28 marzo In coppia: non privatevi della voglia di comunicare, condividere e amare! Potrebbero esserci alcune turbolenze ma i pianeti vi aiutano a mantenere lo slancio! Soli: gli incontri sono favoriti, avete le carte in regola per affascinare e conquistare!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: