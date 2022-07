Oroscopo domani 31 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): occhio alle spese

Oroscopo domani Gemelli: umore

E’ una domenica in cui dovreste evitare quelle piccole battute ironiche che a voi piacciono tanto ma che alcune volte suonano come un’offesa agli amici e ai familiari. Con la dissonanza odierna Mercurio-Saturno non solo non ne trarrete alcuna soddisfazione ma potreste sentirvi anche un po’ sciocchi… Su un altro piano: occhio alle spese, rischiate di aprire spesso il portafoglio.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: approfondirete il rapporto con la persona amata, sapete ciò che è prezioso nella vostra relazione.

Soli: con il buon aspetto Sole-Giove potrebbe esserci un incontro importante con una persona che condivide i vostri valori.

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): armonia con gli amici

Oroscopo domani Bilancia: umore

Concedetevi qualcosa di bello e buono, gratificatevi, vivete l’armonia con i vostri migliori amici. Con il buon aspetto Sole-Giove, rafforzate la fiducia nelle relazioni, nei vostri progetti. E’ un’ottima giornata per appianare eventuali differenze di vedute o dedicare più attenzioni alle persone care.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: l’atmosfera è romantica, cullata da languida passione. Amore, tenerezza e altro… Soli: accettate un invito degli amici, potreste avere un incontro interessante. Non è detto si tratti dell’anima gemella ma questo breve viaggio insieme sarà molto piacevole.

Oroscopo domani 31 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): relazioni distese

Oroscopo domani Acquario: umore

Grazie all’armonia Sole-Giove siete di umore socievole, le relazioni sono distese e vi troverete in compagnia delle persone a cui volete bene. Evidentemente nonostante le dissonanze, con la Luna in Vergine, siete in grado di prendere le cose con filosofia. Sembra che riuscirete a mantenere la calma, a non innervosirvi anche se le situazioni al momento rallentano e non vanno come da voi previsto.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: avete entrambi il desiderio di ricaricare le batterie. Uscirete, parteciperete ad alcuni eventi. Insieme vi divertite, state bene!

Soli: è una domenica in cui uscirete, incontrerete gli amici, annoterete nuovi numeri di telefono. E non è esclusa una conquista.

