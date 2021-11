Oroscopo domani 5 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se avete bisogno di sanare una situazione familiare, il transito di Venere in Capricorno – da oggi e fino al 6 marzo 2022 – arriva al momento giusto. Avrete infatti l’opportunità di sistemare le cose. Al contempo, oggi Mercurio entra in Scorpione, nel vostro settore delle finanze e sarete spinti a organizzare il budget. Troverete il modo per aumentare il reddito mensile. Per alcuni si tratterà di cercare un lavoro in cui guadagnare di più, per altri parlare con il boss di un aumento di stipendio. Ce la farete!