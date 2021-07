Oroscopo domani domenica 18 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 18 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un’iniziativa coraggiosa

Oroscopo domani Cancro 18 luglio: umore

Se una relazione di lavoro o personale ha avuto delle difficoltà, è possibile ripartire da zero. L’attuale assetto astrale indica che sebbene le cose possano apparentemente andare bene, qualcosa non va per il verso giusto. Fare il primo passo e affrontare la questione, da parte vostra richiede un certo coraggio.

Sempre che siate disposti a lasciare alle spalle il passato, si rivelerà un’iniziativa salutare per voi e l’altro/a, soprattutto se parlerete con gentilezza e mente aperta.

Oroscopo domani Cancro 18 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner vi provocherà ma prenderete le sue battute con senso dell’umorismo e recepirete il messaggio.

Soli: giornata ricca di incontri interessanti ma una persona in particolare catturerà la vostra attenzione. Lo farete capire chiaramente.

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): andare al cuore di un problema

Oroscopo domani Scorpione 18 luglio: umore

La Luna nel vostro segno, potrebbe spingervi ad andare al cuore di un problema. Ma al contempo la dissonanza Sole-Plutone indica che ciò che scoprirete vi lascerà con tante domande e zero risposte. E’ un aspetto temporaneo ma al contempo inquietante a meno che non troverete il modo per risolvere.

Quando il Sole terminerà l’armonia con Nettuno, avrete la risposta, tutte le informazioni necessarie per prendere con fermezza una decisione.

Oroscopo domani Scorpione 18 luglio: amore

In coppia: con il partner c’è il grande ritorno della passione, vivrete momenti molto sensuali.

Soli: una persona vi circonderà di tenere attenzioni e proverete splendide emozioni.

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cos’è che volete veramente?

Oroscopo domani Pesci 18 luglio: umore

Potreste ritrovarvi nella difficile posizione di sostenere un amico e prendere le distanze da un altro. Con gli aspetti astrali odierni non ci sono vie di mezzo e potreste essere spinti a fare una scelta. In questo caso, prendete del tempo per riflettere sul da farsi così da agire con saggezza.

Al contempo il Sole in Cancro e Giove nel vostro segno vi obbligano a porvi le domande giuste per capire cos’è che veramente volete per imboccare la direzione giusta e migliorare la vostra vita. Troverete le risposte.

Oroscopo Pesci 18 luglio: amore

In coppia: siete entrambi appagati e felici, gli slanci d’amore oggi non si contano…

Soli: un incontro inatteso potrebbe spingervi a conoscere meglio una persona decisamente diversa da quelle che frequentate.

