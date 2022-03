Oroscopo domani martedì 8 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Potreste avere qualcosa di importante da condividere ma finché con l’altra persona non avrete stabilito un determinato grado di fiducia, evitate di rivelare alcune informazioni Con l’attuale assetto planetario potresti essere fin troppo ansiosi di parlare, senza pensare alle conseguenze. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale, dopo tutto che fretta c’è?

Con l’armonia Luna-Plutone, in mattinata se dovete stabilire dei limiti con amici o familiari, fatelo e senza sentirvi in colpa. Al contempo potrebbe contattarvi una persona del passato, anche attraverso i social media: potrebbe avere delle informazioni da condividere o essere in grado di dare una mano in una situazione. E non è escluso che riprenderete a frequentarvi come un tempo.