Oroscopo domani venerdì 22 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 22 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le vostre parole hanno potere

Oroscopo domani Cancro 22 ottobre: umore

Le parole di chi vi circonda oggi avranno un forte impatto (negativo) ma per non agitare le acque rimanderete a un altro giorno alcuni “discorsetti”. Ricordate sempre che anche le vostro parole hanno potere e parlare potrebbe essere un’opportunità per dare il via a quei cambiamenti che aspettate da tempo. Sul momento sarete nervosi ma è la giornata giusta per discuterne. Non preoccupatevi di ciò che diranno gli altri. Fatelo per voi stessi.