Oroscopo della settimana dal 20 novembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 20 novembre (21 marzo-21 aprile): la direzione da imboccare

Questa settimana i pianeti puntano i riflettori sul vostro percorso lavorativo: sceglierete la direzione da imboccare. Domenica 21, potreste desiderare un lavoro diverso, forse cambiare addirittura settore. E’ un’ottima giornata per studiare un piano che strutturerete nelle prossime settimane. E quando, il 24, Mercurio entrerà in Sagittario avrete la possibilità di affinare le vostre abilità. Il 23, moltiplicherete i progetti, gli interessi, sarete in costante e positiva attività mentale! Il 24 sul posto di lavoro, evitate di parlare impulsivamente. Per tutta la settimana, il buon aspetto Marte-Venere, vi renderà molto produttivi e avrete voglia di provare, nel lavoro, qualcosa di inedito.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: grande ritorno della passione, del desiderio e ciò dare nuovo slancio alla relazione. Soli: potreste innamorarvi di una persona più grande di voi oppure riprendere un vecchio legame. Oroscopo della settimana Leone dal 20 al 26 novembre (23 luglio-23 agosto): sicurezza nelle vostre capacità

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 21 novembre, il Sole entra in Sagittario e fa arrivare entusiasmo, divertimento, esuberanza! E’ tempo di coltivare anche il talento creativo, tornare a imparare, trascorrere del tempo con i figli. La stagione del Sagittario è brillante e audace, dunque avrete più sicurezza nelle vostre capacità, avrete belle energie che impegnerete nei progetti di lavoro. Il 24, l’arrivo di Mercurio in Sagittario, accentua la vostra capacità di comunicare. E’ ottimo se lavorate nel settore artistico o della comunicazione. Sarà più facile proporre una vendita, scrivere qualcosa di spettacolare o creare qualcosa di geniale. Per tutta la settimana, con il buon aspetto Venere-Marte sarete molto ambiziosi, realizzerete qualcosa di nuovo.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il partner sarà rassicurante più del solito e ciò vi metterà in grado di allentare eventuali tensioni. Soli: un/a amico forse vorrebbe una relazione più stretta e voi provare lo stesso sentimento. Purtroppo potrebbe essere impegnato/a e dunque rimarrà un sogno. Un sogno felice e sexy. Oroscopo della settimana Sagittario dal 20 al 26 novembre (23 novembre-21 dicembre): iniziate a raccogliere i frutti

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui il vostro radar per gli investimenti funziona, state fiutando dei guadagni. Sabato 20, potreste pensare di voler comprare o vendere qualcosa. Riflettete e poi muovetevi. Domenica 21 il Sole entrerà nel vostro segno e vi doterà di grande sicurezza, rinnovata fiducia in voi stessi. Sfruttate queste belle vibrazioni per provare alcune cose nuove, ad esempio cambiare look, provare un nuovo hobby o programmare un viaggio. Il 24, Mercurio entra nel vostro segno e nel lavoro sarà il periodo perfetto per proporre nuove idee o provare nuovi metodi. Venere in buon aspetto con Marte, per tutta la settimana, indica che dopo tanto impegno, inizierete a raccogliere i frutti. Anche se avete fatto degli investimenti la settimana sarà finanziariamente vantaggiosa.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il partner apprezzerà la vostra delicatezza e ricambierà con grande tenerezza.Soli: è un buon periodo: sfrutterete qualsiasi occasione per vivere nuove esperienze d’amore!