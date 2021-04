Oroscopo della settimana dal 24 al 30 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate di rincorrere chimere

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana siete in una fase più riflessiva e pacifica, avete la possibilità di ricaricare le energie ed esaminare le vostre priorità. Se avete intenzione di mollare qualcosa è il momento di farlo. Il 25 potreste essere critici sulle vostre capacità ed è un errore: anche i big sul vostro posto di lavoro hanno giornate confuse anche se non ne siete a conoscenza.

In generale evitate di rincorrere chimere, aprite gli occhi così da evitare qualche trappoletta disseminata qua e là. Soprattutto venerdì: se qualcosa vi sembra entusiasmante potrebbe essere il contrario. Piedi per terra.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: tutto ciò che farete con il partner, in particolare lunedì, sarà assolutamente delizioso.

Soli: occhi aperti venerdì: potreste innamorarvi ma rimanere successivamente delusi.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ampliare il raggio d’azione

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con il Sole, Mercurio in Toro le finanze e gli affari sono in primo piano, avrete la possibilità di fare il punto e prendere in considerazione nuovi modi per ampliare il raggio d’azione e migliorare. La presenza inoltre di Marte in Cancro accentua la vostra determinazione per ottenere il successo. Siete in formissima e nessuno può fermarvi! In ogni caso, evitate discussioni nell’ambito lavorativo.

Martedì 27 con la Luna Piena in Scorpione, troverete il modo per guadagnare di più, trovare nuove fonti di reddito, anche vendendo qualcosa online oppure facendo più straordinari.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: la relazione evolve, il dialogo con il partner vi trasforma, capirete molto su voi stessi.

Soli: i pianeti segnalano semaforo verde: non avrete alcuna difficoltà a conquistare un cuore.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sviluppi epocali nella professione

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui se avete messo in vendita la casa, in particolare il 25, la sistemerete e farete eventuali riparazioni. Se, invece cercate una nuova abitazione potreste scovarne una che soddisferà al 90% le vostre esigenze. Con i familiari potrebbero esserci nuovi progetti e idee proprio riguardo alla casa.

Martedì 27, il Plenilunio in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore della carriera: sarete notati dal boss ma è un ottimo momento per chiedere un aumento, una promozione o, ancora per trovare un nuovo lavoro. In generale indica sviluppi epocali nella professione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: una discussione, seppure spiacevole, sarà l’occasione ideale per sgombrare il campo da dubbi e malintesi.

Soli: non è la settimana ideale per lanciarvi nella conquista: soprattutto martedì sarete nervosi e con chi vi circonda poco disponibili.