Oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nel lavoro siete accompagnati dalla fortuna

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui, nel lavoro, avrete sempre accanto la fortuna. Sabato 30 aprile, il Novilunio in Toro sosta alle spalle del vostro segno: concentratevi su ciò che sta accadendo nel vostro mondo interiore invece che su ciò che sta accadendo intorno a voi! Concedetevi una pausa. Lunedì 2 maggio, Venere entra in Ariete: avrete la possibilità di entrare in contatto con nuove relazioni professionali, costituire una società, farvi assumere da un’azienda e sognare in grande. Martedì 3 maggio, se volete che riconoscano il vostro talento, dovete parlare, far sapere agli altri cosa avete realizzato. Potreste entrare a far parte di un importante progetto. Se state cercando lavoro, è una buona giornata per pubblicare il vostro curriculum o sostenere un colloquio. Con il buon aspetto Giove-Plutone vi concentrerete sulle attività e sulle risorse da cui sapete di poter trarre profitto. Venerdì 6 maggio, l’armonia Venere in Ariete con Mercurio nel vostro segno, nel lavoro vi renderà sensazionali!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: inizierete a esplorare modi diversi per mantenere viva la scintilla della passione, dell’amore. Soli: Venere in Ariete-Mercurio nel vostro segno, promettono un periodo divertente, sarete esperti di strategia romantica. E conquisterete! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Venere in Ariete vi rende più indipendenti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Sabato 30 aprile, il Novilunio in Toro indica che dovete gestire in modo intelligente il denaro: sia attraverso la pianificazione finanziaria o mettendo i vostri soldi in un conto di risparmio. Domenica 1 maggio, cercate di trascorrere del tempo con le persone care, è la giornata ideale per andare a trovare i familiari ed eventualmente dare loro un aiuto. Al contempo, cercate di cambiare le vostre abitudini alimentari eliminando qualcosa che sapete non contribuisce alla salute. Lunedì 2 maggio, Venere entra nel vostro segno opposto, l’Ariete. Durante questo transito nel lavoro potresti sentirvi più indipendente del solito, lavorare con persone sicure di se stesse che non fanno affidamento su di voi per portare a termine i loro compiti. Volendo, potete sfruttare le vibrazioni per stabilire dei forti limiti in modo da non essere sfruttati dai colleghi. Il 4, il buon aspetto Marte-Urano potrebbe comportare immensi cambiamenti nel vostro lavoro, probabilmente perché ne troverete uno all’altezza delle vostre aspettative, anche finanziarie. Potreste anche fare degli investimenti che vi daranno maggiore potere finanziario e professionale.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con Venere in Ariete non sarà sempre facile starvi accanto. Aspettatevi dunque discussioni o rimproveri del partner…

Soli: negli affari di cuore non volete più correre rischi. Entrerete in contatto solo con persone che condividono le vostre stesse opinioni e convinzioni. In caso contrario uscirete dalla storia senza battere ciglio.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): risparmiare pensando al futuro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui i pianeti puntano i riflettori sulle vostre finanze. Domenica 1 maggio, Venere in Pesci è in buon aspetto con Plutone: prima che ve ne rendiate conto oggi potreste fare un acquisto dietro l’altro. Se volete evitare spese sfrenate, chiudete in un cassetto la carta di credito o il bancomat, state alla larga dai siti di shopping online. Lunedì 2 maggio Venere entra in Ariete potrebbe spingervi a spendere e spandere. Sarebbe saggio invece sfruttare questa energia di Fuoco per cercare nuove opportunità che vi consentano un maggiore flusso di entrate! Mercoledì 4 maggio, il buon aspetto Giove-Plutone, indica che un’opportunità di lavoro vi permetterà di guadagnare di più oppure un’attività secondaria potrebbe iniziare a essere fruttuosa. Altra chiave di lettura: entrerà una somma di denaro che aspettate da tempo. Lo stesso giorno con il buon aspetto Marte-Urano sarebbe saggio da parte vostra evitare di lanciarvi in costosi acquisti personali che sapete di poter evitare. E’ il momento di risparmiare pensando al futuro.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con la congiunzione Sole-Urano in Toro siete ostinati, avete sbalzi d’umore. Il consiglio è quello di tenere sotto controllo questi atteggiamenti.

Soli: l’erba del vicino è sempre più verde, dunque sarà difficile donare il vostro cuore a una sola persona… Occhio a fare il doppio gioco.