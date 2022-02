Oroscopo della settimana dal 5 al 12 febbraio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti per un cambiamento

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui sarete concentrati su un solo obbiettivo (il che per il vostro segno è un fatto insolito). Dopo i cambiamenti inaspettati potete riprendere in mano il timone e fare delle scelte. Il 6 febbraio, potreste trovarvi di fronte a decisione importante: pensate a dove volete trovarvi tra cinque o dieci anni. Lasciate che l’intuito sia la vostra guida. L’8 febbraio, il buon aspetto Marte-Urano potrebbe spingervi a imparare qualcosa di inedito. Ad esempio scaricare un corso online utile a modificare i video, oppure per accentuare il vostro carisma. E’ noto che avete una mente eccezionale. Oggi scoprirete che quando siete interessati a un argomento vi mettete d’impegno! Potreste inoltre sentirvi pronti a lavorare sodo su una linea d’azione a lungo termine, soprattutto se implica un livello di professionalità più profondo. L’11 la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno dà la priorità al prendere mentalmente una posizione autorevole nella professione. E il 12 vi sentirete pronti per un cambiamento!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: sarete molto uniti, c’è totale fusione, senza per questo sentirvi soffocati dalla reciproca presenza. Soli: con una persona conosciuta on line potrebbe scattare un’attrazione ed esserci sviluppi interessanti anzi, entusiasmanti. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): conversazioni scomode ma necessarie

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui avrete difficoltà a trovare un equilibrio, dunque prendete cura di voi stessi. Il 6 febbraio, è la giornata ideale per ritrovare l’armonia in casa, in famiglia. Se di recente avete discusso, qualcosa vi ha irritato oggi potete parlare delle reciproche priorità e capirvi. L’8 febbraio, con il buon aspetto Marte-Urano potrebbe arrivare un guadagno inaspettato collegato a un membro della famiglia o all’azienda di famiglia. Al contempo nel lavoro la sicurezza economica deve venire al di sopra di tutto. L’11 con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno, noterete un cambiamento significativo nelle conversazioni professionali. Potrebbe essere il vostro momento per ripristinare la pace all’interno delle relazioni. Ma la pace può arrivare al costo di un conflitto. Siate dunque aperti a conversazioni necessarie anche se scomode.. E’ fondamentale!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: potreste aver voglia di regolare qualche conto in sospeso e questa settimana non tacerete! Non volete più subire…

Soli: è un momento di rinascita! Vi sbarazzerete di persone e situazioni che sentite ormai inutili.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): giocare abilmente le vostre carte

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui avrete bisogno di prendere una boccata d’aria fresca, rivedere le vostre abitudini o introdurre nella vostra vita un po’ più di fantasia. Il 6 febbraio, avrete difficoltà a seguire il solito ritmo e rischiate di trasformare un piccolo ostacolo in una montagna. L’8, molti Acquario saranno pronti a cambiare casa oppure a fare alcuni lavori di ristrutturazione o, ancora, a pensare a un lavoro nel settore immobiliare. Il 10, sarà una giornata molto interessante: farete reali progressi nella vita professionale, sul fronte finanze arriveranno opportunità che dovrete fare vostre. Occhi aperti dunque ma senza per questo entrare in agitazione. Se, inoltre avete intenzione di fare una richiesta o trovare un nuovo lavoro, è un ottimo momento. L’11, con la Luna in Gemelli, giocando abilmente le vostre carte, farete un passo avanti in quei progetti che avete a cuore da tempo e che vi permetteranno di risalire la china.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: il 7 potreste essere un po’ nervosi, fermi sulle vostre posizioni non vorrete cedere di un millimetro. L’atmosfera a casa non sarà proprio serena.

Soli: il 10 pensate solo a vivere con leggerezza! Ridete, flirtate, regalate qualche sorriso solo per divertirvi…