Oroscopo della settimana dal 7 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 7 maggio (21 marzo-21 aprile): Giove nel vostro segno fa arrivare la fortuna!

Questa settimana i pianeti sono schierati a vostro favore! Sabato 7 maggio, se sognate di andare in vacanza o acquistare la casa dei vostri sogni, troverete il denaro per realizzare il desiderio! Domenica 8 maggio, con il primo quarto di Luna in Leone, riguardo ai vostri progetti potreste essere instancabili. Sapete di avere talento e quali competenze e abilità potete mostrare. La Luna spingerà a distinguervi nel vostro lavoro così da essere le superstar che brillano sotto i riflettori. Se avete un’attività in proprio, utilizzate l’energia lunare per fare passi avanti così da far crescere la vostra azienda. Il 10, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado, fino al 1 giugno: riguardo a qualsiasi questione controllate tre volte i dettagli. Leggete le email prima di inviarle, esaminate i vostri interventi e prima di affrontare la giornata lavorativa assicuratevi di avere tutto il materiale corretto. Mercurio retrogrado potrebbe anche causare problemi di pendolarismo: per recarvi al lavoro, meglio uscire prima del solito! L’11 maggio, Giove entra nel vostro segno: passaggio che accade una volta ogni dodici anni e vi riguarderà fino al 28 ottobre. Se fino a oggi avete pensato che nella vostra vita non ci fosse abbastanza movimento, presto dovrete ricredervi! Il transito vi farà sentire caricati a pallettoni e molto responsabili! La fortuna è dalla vostra parte, dunque potete essere certi che nel corso di un colloquio o di un intervento o ancora nella vita sociale, farete ovunque un’ottima impressione.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: l’amore non deve essere un campo di battaglia. Si tratta di compromesso ed equilibrio. Questa settimana, quando vi esprimete con il partner, fatelo con parole gentili.

Soli: l’8 maggio, sarete dell’umore giusto per correre un rischio: potreste dichiararvi a una persona speciale anche se non avete idea di cosa risponderà. risposta. È meglio mettere le carte in tavola che continuare a porvi domande!

Oroscopo della settimana Leone dal 7 al 13 maggio (23 luglio-23 agosto): chiarezza nella vita professionale

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana potrebbe portare un po’ di chiarezza nella vostra vita professionale, Sabato 8 maggio è attraverso i cambiamenti di lavoro che farete progressi: un nuovo impiego o attività potrebbero trasformare altri settori della vostra vita: dai vantaggi finanziari al modo in cui vi vedete!.Domenica 9 maggio, con il primo quarto di Luna nel vostro segno, sarete po’ più teatrali del solito, cercate dunque di evitare di creare o aggiungere drammi di lavoro non necessari. Al contempo il transito consiglia di concentrarvi sui vostri progetti professionali. Martedì 10 maggio, Mercurio in Gemelli torna in moto retrogrado: siate consapevoli della vostra presenza online e della comunicazione soprattutto quando vi coordinate con i colleghi e lavorate da remoto.L’11, Giove entra in Ariete ed è pronto per il rock and roll! Vi spingerà a fare il grande passo verso la prossima avventura professionale per garantirvi l’espansione e il successo. Quando si tratterà di esplorare le opportunità, cercate di mantenere la mente aperta! Venerdì qualunque cosa farete, darete il meglio. Tuttavia se una persona vi dice qualcosa che non sapete anziché mostrare un atteggiamento scettico, ringraziate e sorridete.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: cercate la comprensione (anche se all’inizio non sarà facile, motivo per cui è meglio provare a usare metodi diversi e capirvi). Il modo che sceglierete sarà non convenzionale e unico per entrambi e migliorerete la relazione. Soli: una nuova storia d’amore curerà le ferite del passato. L’unico problema è che voi volete una relazione impegnativa ma l’altro/a potrebbe non essere pronto/a. Andate avanti, le cose potrebbero cambiare in meglio! Oroscopo della settimana Sagittario dal 7 maggio (23 novembre-21 dicembre): rivedere impegni e rapporti di lavoro Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Cosa potrebbe accadere nei vostri impegni e nelle collaborazioni professionali? Domenica 8 maggio, il primo quarto di Luna in Leone accende la creatività, l’ispirazione per prendere in considerazione nuove avventure nel percorso lavorativo. Sentirete che è arrivato il momento di seguire la voce del cuore, cercare nuove opportunità. Evitate tuttavia di apportare cambiamenti improvvisi ed emotivamente pesanti poiché il Novilunio in Toro è ancora attivo. Per il momento prendete nota di ciò che suscita la vostra curiosità e prima di impegnarvi cercate di capire bene dove vi porterà. Il 10, Mercurio in Gemelli torna in moto retrogrado: il transito vi spingerà a ripensare, rivedere, esaminare i vostri rapporti di lavoro e gli impegni. Non è il momento di assumere nuovi impegni professionali, ma quello di rivedere i termini e le condizioni che avete attualmente. L’11, Giove entra in Ariete e vi dota di immensa sicurezza, fiducia. Riguardo ai progetti e ai nuovi sbocchi avrete finalmente la possibilità di accelerare il ritmo.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: se volete mantenere viva la relazione, dovete accettare i difetti del partner, il suo comportamento che a volte potrebbe avervi ferito. Siete in grado di perdonare e dimenticare?

Soli: non pensate al passato, andate oltre! E’ una settimana in cui dovete uscire di più con gli amici e colleghi così da interagire con altri single! L’amore arriverà.