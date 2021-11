Damiano dei Maneskin e Belen si frequentano? Il gossip circola in rete, cosa c’è di vero

Circola un pettegolezzo su una presunta frequentazione tra Belén Rodriguez e Damiano David dei Maneskin. A riportarlo è stata Deianira Marzano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che ha pubblicato alcuni messaggi di un follower che parla della storiella tra i due. L’utente in questione ha scritto che lo scoop arriverebbe da X Factor da un proprio conoscente che lavora per il talent show.

Belen e Damiano dei Maneskin si frequentano? I dettagli sul retroscena

A lanciare il pettegolezzo è Deianira Marzano. Nelle sue Instagram Stories, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha parlato di un messaggio che le sarebbe arrivato da parte di un amico di X Factor. Sarebbe stato lui, in particolare, a darle conto della frequentazione tra la showgirl argentina e il frontman della band romana.

Cosa c’è di vero?

In un altro messaggio, giunto invece da una seconda persona, si parla addirittura di una voce che circola da anni. La stessa influencer si è detta perplessa, anche perché Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri. Sembra infatti trattarsi dell’ennesima fake news creata ad hoc per far ulteriore pubblicità a personaggi famosi. In via ufficiale, Damiano è felicemente fidanzato e Belen è appena diventata mamma della seconda avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Anche se tra i due sembra essere in atto una piccola crisi.