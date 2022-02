Una linguaccia. Così Ilary Blasi risponde al tam tam di gossip che la riguardano sulla presunta, imminente, rottura con Francesco Totti. Un gesto che conferma o smentisce? Ah, saperlo.

Secondo quanto scrive Dagospia tra Ilary e l’ex numero dieci della Roma la crisi era già in atto da tempo. Da quando lei avrebbe avuto un flirt con un collega in tv, si fa anche il nome di Luca Tommassini. E da quando Totti le avrebbe reso la cortesia cominciando a frequentare, anzi addirittura innamorandosi, di un’altra.

Sarà vero? Dopo venti anni d’amore, quasi 17 di matrimonio e tre figli, fan e tifosi sono increduli, tutti ne parlano, nessuno si capacita, molti straparlano.

Ilaru Blasi e Francesco Totti in crisi: la story di lei su Instagram

A rimettere a posto le linguacce ci ha pensato proprio Ilary Blasi che anzi sembra fare loro specchio riflesso.

Lo fa con una story di Instagram: seduta in treno la conduttrice si cala la mascherina e mostra laconica la linguaccia in favor di camera. Come a dire: “Non sono fatti vostri”. O banalmente: “Cosa volete che vi dica?”.

Eppure, non più tardi di una settimana fa, ospite di Michelle Hunziker, Ilary Blasi aveva detto scherzando: “Lei ha avuto due matrimoni due. Io lo stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”.